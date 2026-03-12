INCIDENTE MORTALE SUL LOTTO ZERO A TERAMO: PERDE LA VITA MARCO BALDASSARRI

Si chiamava Marco Baldassarri, era di Teramo, l’uomo che ha perso la vita nel grave incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sul Lotto Zero, all’altezza dell’Eni Caffè. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate lungo l’arteria. Nell’impatto Baldassarri, 37 anni, ha perso la vita. Nel sinistro è rimasto ferito anche un uomo che viaggiava sull’altra vettura coinvolta, un ragazzo di 20 anni anche lui ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Teramo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la polizia locale di Teramo, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I soccorsi del 118 hanno tentato di prestare assistenza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Lo scontro è avvenuto frontalmente tra una Fiat Punto e una Ford Fiesta (alla guida della quale c'era Baldassarri). Si sospetta un malore alla guida per il deceduto la cui autopsia è stata disposta dalla Procura e si svolgerà sabato prossimo. L’incidente ha provocato pesanti rallentamenti alla circolazione lungo il Lotto Zero per diverse ore.