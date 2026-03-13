FOTO/ IOANELLA, STRADE PIENE DI FOGLIE E CANALI DI SCOLO OSTRUITI: I RESIDENTI CHIEDONO INTERVENTI ALLA PROVINCIA

Strade ricoperte di foglie e canali di scolo dell’acqua completamente ostruiti. È la situazione segnalata da alcuni residenti della frazione di Ioanella, che denunciano difficoltà anche nel semplice camminare lungo le vie del paese. Secondo quanto mostrano alcune fotografie scattate nella zona, i margini delle carreggiate e i canali di scolo risultano pieni di foglie e detriti. Una condizione che, oltre a rendere difficoltoso il passaggio dei pedoni, potrebbe creare problemi anche in caso di pioggia, con il rischio di allagamenti dovuti al mancato deflusso dell’acqua. I cittadini lamentano inoltre la mancanza di interventi di pulizia da parte della Provincia, che avrebbe la competenza su alcune delle strade interessate. Da qui l’appello affinché venga effettuata al più presto la manutenzione necessaria, con la rimozione delle foglie e la pulizia dei canali di scolo per ripristinare condizioni di sicurezza e decoro nella frazione.