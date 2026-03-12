RICOSTRUZIONE SISMA 2016, NUOVI FONDI E INTERVENTI PER LE SCUOLE IN ABRUZZO

Nuove misure per la ricostruzione post-sisma 2016 in Abruzzo sono state approvate durante l’ultima Cabina di coordinamento. Gli interventi riguardano in particolare l’edilizia scolastica, con l’obiettivo di accelerare i lavori e garantire strutture più sicure e moderne.

Tra i principali provvedimenti c’è l’aumento dei finanziamenti per l’Istituto “G. Marconi – Palazzo De Sterlich” di Penne, che arriva a un investimento complessivo di 5,74 milioni di euro. A Teramo, invece, le risorse vengono rimodulate per concentrare gli interventi sul polo scolastico “Luca Tancredi”.

Altri interventi riguardano il Teramano: a Colonnella 200 mila euro vengono destinati a un edificio comunale dopo che il progetto iniziale ha ottenuto fondi PNRR, mentre a Civitella del Tronto viene aggiornata la procedura per la realizzazione di una scuola primaria finanziata con 1,8 milioni e confermato un intervento da 600 mila euro per il completamento della scuola media “A. Gasbarrini”.

Secondo il commissario alla ricostruzione Guido Castelli e il presidente della Regione Marco Marsilio, questi provvedimenti puntano a rendere più rapida ed efficace la ricostruzione, assicurando scuole sicure e servizi essenziali per sostenere le comunità e contrastare lo spopolamento dei territori colpiti dal sisma.