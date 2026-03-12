INCIDENTE SUL LOTTO ZERO E TIRRENO-ADRIATICA: GIORNATA INTENSA PER LA POLIZIA LOCALE

Nella giornata odierna il comando di Polizia locale è stato impegnato, con un notevole sforzo in termini di risorse umane, in numerosi eventi che hanno comportato una complessa gestione della viabilità sul territorio comunale.



Tra questi, il tragico incidente che si è verificato sul Lotto Zero, nel quale ha perso la vita un teramano di 37 anni.



Gli agenti, già impegnati fin dalle prime ore del mattino nel garantire il regolare svolgimento e la sicurezza della Corsa ciclistica Tirreno Adriatica, evento sportivo che ha richiesto un massiccio dispiegamento di personale per presidiare il percorso e le deviazioni programmate, sono immediatamente intervenuti sul luogo dell'incidente.



I necessari rilievi e la gestione del traffico legata all'incidente, che ha comportato la chiusura del tratto interessato e la relativa congestione delle principali arterie viarie della città, hanno impegnato non solo il personale delle pattuglie ma anche quello dedicato ai servizi interni dell’ufficio del Comando di Polizia Locale.



"Nell'esprimere il cordoglio della Polizia Locale per la vittima dell'incidente - dichiara il comandante Franco Zaina - non posso non sottolineare l'eccezionale sforzo profuso da tutti gli agenti in servizio. Nonostante la pressione operativa dovuta alla sovrapposizione tra l'evento sportivo e il tragico incidente stradale, il personale ha operato ininterrottamente per ripristinare la normale circolazione stradale nel minor tempo possibile e dimostrato, come sempre, una grandissima professionalità".