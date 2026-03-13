“ABRUZZO DI CUORE”, AL BONOLIS UNA GIORNATA DI SPORT E SOLIDARIETÀ

È stato presentato questa mattina, nella sala stampa dello stadio Bonolis di Teramo, il progetto “Abruzzo di Cuore”, iniziativa che unisce sport e beneficenza promossa dal Comune di Teramo insieme all’Ordine delle professioni infermieristiche (OPI) della provincia, con la collaborazione dell’associazione culturale Big Match. Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco Gianguido D’Alberto, gli assessori Antonio Filipponi, Stefania Di Padova e Deborah Fantozzi, il presidente dell’associazione Big Match Alfredo Natali e i rappresentanti dell’OPI guidati dal presidente Andrea Fini. L’iniziativa culminerà il 13 giugno, quando lo stadio Bonolis ospiterà una serie di partite di calcio dal forte valore simbolico e solidale. In campo scenderanno gli All Star Abruzzo, la Nazionale parlamentari e la Nazionale attori, protagonisti di una giornata pensata per coinvolgere il pubblico e sostenere una causa importante. L’evento avrà infatti anche uno scopo benefico: i fondi raccolti durante la manifestazione saranno destinati alla Fondazione Bambin Gesù di Roma, contribuendo a sostenere le attività e i progetti dell’ospedale pediatrico. “Abruzzo di Cuore” punta così a trasformare lo sport in uno strumento di solidarietà e partecipazione, coinvolgendo istituzioni, professionisti sanitari e mondo dello spettacolo in un appuntamento aperto alla città e al territorio.