TAMPONAMENTO SULLA TERAMO-MARE, RALLENTAMENTI AL TRAFFICO

Un tamponamento avvenuto oggi poco dopo le 14.30 ha provocato disagi alla circolazione lungo la Teramo-mare, causando rallentamenti e code nel tratto interessato dall’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza per prestare assistenza alle persone coinvolte. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti gravi. L’incidente ha comunque avuto ripercussioni sulla viabilità, con il traffico che ha subito rallentamenti mentre venivano effettuati i controlli e la rimozione dei veicoli coinvolti.