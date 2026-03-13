FIERA DI SAN GIUSEPPE, L’APPUNTAMENTO A TERAMO DOMENICA 15 MARZO

Fiera di San Giuseppe domenica 15 marzo nel centro storico della città. La manifestazione, storicamente inserita nel calendario degli eventi cittadini e prevista dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, interesserà diverse vie e piazze del centro, tra cui Piazza Martiri della Libertà, Via del Vescovado, Piazza Orsini, Corso Cerulli, Corso De Michetti, Largo Melatini, Corso San Giorgio e Via Cerulli Irelli. Alla fiera potranno partecipare anche hobbisti e creatori di oggetti del proprio ingegno. L’organizzazione dei servizi connessi alla manifestazione è stata affidata a Confcommercio Teramo, mentre gli uffici comunali e la Polizia locale provvederanno agli adempimenti necessari per garantire il regolare svolgimento dell’evento. La Fiera di San Giuseppe rappresenta ogni anno uno degli appuntamenti più attesi della primavera teramana e tornerà ad animare il centro cittadino domenica 15 marzo, con bancarelle e operatori provenienti da diverse regioni.