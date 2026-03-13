CONTROLLI A TAPPETO, PATENTI RITIRATE E LOCALI MULTATI



Servizi straordinari di controllo del territorio sono stati messi in campo dai Carabinieri delle Compagnie di Alba Adriatica e Giulianova con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e contrastare i reati più diffusi. L’attività ha interessato in particolare i reati predatori e la sicurezza stradale, con verifiche mirate su automobilisti sospettati di guidare sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Ai controlli hanno preso parte anche militari dell’organizzazione speciale dell’Arma, insieme al personale del Nucleo ispettorato del lavoro (NIL) di Teramo.

Durante i servizi, due conducenti sono stati fermati mentre guidavano con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente. Un terzo automobilista è stato invece trovato positivo agli stupefacenti mentre era alla guida della propria auto.

Nel corso dell’operazione sono stati controllati anche diversi esercizi pubblici e persone sottoposte a misure restrittive alternative al carcere.