NIGHT CON LAVORATORI IN NERO, 36 MILA EURO DI MULTA



Un controllo dei Carabinieri ha portato alla denuncia del titolare di un night club a Silvi Marina per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e impiego di lavoratori irregolari.

L’ispezione è stata effettuata dai militari della Compagnia di Giulianova insieme al personale del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Teramo. Durante gli accertamenti è emerso che il gestore del locale non aveva frequentato il corso obbligatorio per responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Nel corso della verifica è stata inoltre accertata la presenza di otto lavoratori privi delle necessarie comunicazioni di assunzione, quindi impiegati in nero.

Al termine dell’attività ispettiva sono state elevate ammende per 2.278,14 euro e sanzioni amministrative per 36.200 euro complessivi.