AFFITTAVA CASE INESISTENTI, DENUNCIATO



Avrebbe pubblicato annunci inesistenti per l’affitto dell’appartamento in cui vive, riuscendo a ottenere denaro da potenziali inquilini. Per questo un uomo di Alba Adriatica è stato denunciato dai Carabinieri con l’accusa di truffa aggravata.

Secondo quanto ricostruito dai militari della locale stazione, negli ultimi tre mesi l’indagato avrebbe inserito su internet inserzioni relative alla locazione dell’abitazione, inducendo in errore tre persone della zona.

Le vittime, convinte della disponibilità dell’immobile, avrebbero versato caparre tramite bonifico bancario per importi di 200, 500 e 800 euro.

Le indagini sono ancora in corso per verificare se altre persone possano essere state raggirate con lo stesso sistema e per accertare la reale posizione dell’uomo rispetto all’appartamento, che risulterebbe non essere di sua proprietà.