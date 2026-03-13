MALTRATTA L'EX MOGLIE, ARRESTATO



Un uomo residente a Bellante è stato arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Teramo – ufficio GIP.

Il provvedimento è scaturito dalle indagini condotte dai militari della stazione locale in relazione a presunti episodi di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti dell’ex moglie.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato accompagnato presso un’abitazione situata in un comune diverso da Bellante, dove sconterà la misura degli arresti domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria.