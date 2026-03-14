LITE TRA MADRE E FIGLIO, VOLANO PAROLACCE E COLTELLI

Violenta discussione tra una madre di 75 anni e il figlio trentaseienne è degenerata fino al lancio reciproco di coltelli da cucina. Per fortuna nessuno dei due è rimasto ferito, ma entrambi hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. È successo a Sulmona, quando l’uomo è rientrato a casa in evidente stato di ebbrezza dopo aver acquistato numerose bottiglie di superalcolici al supermercato. La madre, stanca delle continue sbornie del figlio, lo ha rimproverato, scatenando una lite furibonda. Durante la discussione il trentaseienne avrebbe colpito la donna con un pugno, prima che la situazione degenerasse ulteriormente con il lancio di coltelli da parte di entrambi. Spaventata, la settantacinquenne si è rifugiata nell’abitazione dei vicini e da lì ha contattato la polizia. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. Non è la prima volta che in quell’appartamento si registrano episodi simili. Mesi fa, il trentaseienne aveva festeggiato ubriacandosi una vincita di 26 mila euro al Lotto, episodio che si era concluso con un’aggressione alla madre e l’intervento della polizia.