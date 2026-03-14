VIDEO - FOTO / ADSU, GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA GIORNATA DI “FARE IMPRESA NON È UN’IMPRESA”

Si è aperto con una forte partecipazione di studenti il ciclo di incontri “Fare impresa non è un’impresa”, il percorso di orientamento dedicato all’autoimprenditorialità promosso dall’ ADSU di Teramo in collaborazione con il Servizio Placement & Student Experience dell’Università degli Studi di Teramo e con Fira Abruzzo, Adecco e Sviluppo lavoro Italia. La prima giornata, ospitata nel Campus universitario di Colleparco, ha registrato una significativa presenza di universitari interessati ad approfondire strumenti e opportunità per trasformare idee e competenze in progetti imprenditoriali. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accompagnare gli studenti in un percorso di crescita che unisce orientamento, sviluppo personale e conoscenze pratiche legate al mondo dell’impresa. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati alla consapevolezza delle proprie capacità, alla costruzione di una visione imprenditoriale e alla valorizzazione delle competenze individuali. Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del Magnifico Rettore Christian Corsi e della presidente dell’ADSU Teramo Manuela Divisi, che hanno sottolineato l’importanza di creare occasioni concrete di confronto tra università, istituzioni e mondo del lavoro per favorire nuove opportunità professionali per i giovani. Dopo l’introduzione affidata alla direttrice dell’ADSU Teramo Renata Durante, la moderazione dell’incontro è stata curata da Antonio Prencipe, delegato del Rettore al Placement e Student Experience dell’Università di Teramo. Particolarmente apprezzato l’intervento di Antonella Gentile, Regional Education Advisor di Adecco Italia, che ha guidato gli studenti in una riflessione sul tema “Stand out: comunicare ciò che ti rende unico”, evidenziando come la capacità di raccontare le proprie competenze e la propria identità professionale rappresenti oggi un elemento chiave per distinguersi nel mercato del lavoro e nel percorso imprenditoriale. La partecipazione numerosa e l’interesse dimostrato dagli studenti hanno confermato la validità dell’iniziativa, pensata per stimolare spirito d’iniziativa, creatività e capacità progettuale tra i giovani universitari.

Il percorso proseguirà con nuovi appuntamenti dedicati allo sviluppo di idee imprenditoriali, alla definizione di una visione di impresa e agli strumenti utili per trasformare un progetto in realtà.

Agli studenti partecipanti saranno riconosciuti CFU, secondo le modalità previste dai rispettivi corsi di studio.



