TROVATA CARCASSA DI CINGHIALE SULLA TERAMO - MARE

Carcassa di un cinghiale sulla carreggiata della Teramo - Mare in direzione Giulianova. L’animale è stato individuato nel tratto compreso tra gli svincoli di Sant’Atto e Bellante, nel territorio comunale di Teramo. La presenza della carcassa sull’asfalto ha creato una situazione di potenziale pericolo per la circolazione, Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Teramo per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità durante le operazioni. Presente anche il vice commissario Calvarese del nucleo ecologico-ambientale, che ha seguito le procedure per la rimozione dell’animale e gli accertamenti del caso.