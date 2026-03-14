VIDEO-FOTO/ UN SORRISO PER CLAUDIA, TRE CAMMINATE METABOLICHE PER SOSTENERE I MALATI ONCOLOGICI DELL'OSPEDALE MAZZINI DI TERAMO

Tre appuntamenti all’insegna dello sport, della solidarietà e della memoria. L’associazione Lucis Ets ha presentato il tour di camminate metaboliche “Un sorriso per Claudia”, un’iniziativa nata per ricordare la storica presidente Claudia e per continuare la missione dell’associazione al fianco dei pazienti oncologici. Il primo appuntamento è fissato per domenica 12 aprile a Teramo, in piazza Martiri della Libertà, con partenza della camminata alle ore 10.00. Il tour proseguirà poi con la seconda tappa il 10 maggio a Mosciano Sant’Angelo e concluderà il percorso il 28 giugno a Giulianova.

A presentare l’iniziativa è stata la presidentessa dell’associazione Lucis Ets, Linda Di Paolantonio, che ha spiegato il significato profondo del progetto.

“Sono qui oggi per presentare tre bellissime camminate metaboliche. La prima si terrà il 12 aprile qui a Teramo, la seconda il 10 maggio a Mosciano e la terza tappa, perché ormai è diventato un vero e proprio tour, il 28 giugno a Giulianova. Ci teniamo tantissimo a presentare queste tre camminate perché resti tra noi il sorriso della nostra Claudia, la nostra amata presidente che ci ha lasciato il 5 febbraio scorso lasciando un vuoto incolmabile. Con lei, con il suo sorriso e con queste camminate vogliamo continuare la nostra missione, quella di essere sempre al fianco dei malati oncologici.”

Di Paolantonio ha ricordato anche le attività concrete che l’associazione porta avanti grazie alle donazioni e agli eventi solidali.

“Con i proventi realizzati da queste tre camminate continueremo ad aiutare i pazienti oncologici come stiamo già facendo. A fine marzo, grazie alle donazioni liberali, possiamo affrontare al Day Hospital oncologico di Teramo il rifacimento del tendaggio per rendere più confortevole la sala d’attesa per i pazienti. Tra qualche giorno saranno disponibili anche le poltrone per infusione che doneremo al reparto di oncologia. All’hospice, inoltre, abbiamo donato due librerie: è stata una richiesta della nostra presidente prima che venisse a mancare, quella di accarezzare l’anima dei pazienti. Pensiamo che attraverso un libro, attraverso una carezza al cuore, si possa stare vicini anche nei momenti più difficili della vita.”

Il tour vuole quindi unire sport, prevenzione e solidarietà.

“Con questo tour vogliamo unire lo sport, che non è solo movimento fisico ma anche benessere dell’anima. Sappiamo quanto l’attività fisica sia importante anche come prevenzione. Camminare insieme significa abbracciarsi per un’unica causa: stare accanto ai più bisognosi.”

Per partecipare è prevista una quota di 15 euro. L’iscrizione è stata semplificata attraverso un QR code presente sulla locandina, che consente di registrarsi e pagare direttamente tramite bonifico.

“Abbiamo voluto rendere l’iscrizione semplice per tutti: tramite il QR code ci si potrà iscrivere e pagare direttamente. Per la giornata del 12 aprile abbiamo inoltre pensato di omaggiare tutti i partecipanti con una sacchetta contenente il necessario per la camminata. Vi aspettiamo numerosi.”

All’iniziativa ha voluto portare il proprio sostegno anche il sindaco di Teramo, che ha sottolineato il valore dell’impegno dell’associazione.

“È un bellissimo progetto e un impegno che abbiamo preso fin da subito con l’associazione Lucis, una realtà di grande rilevanza che negli anni, grazie alla guida della straordinaria Claudia e al lavoro di tutte le rappresentanti dell’associazione, ha dimostrato una forza e un’energia di solidarietà davvero importanti. Un impegno che si realizza anche grazie alla collaborazione con la Asl e con il reparto di oncologia.”

Il primo cittadino ha evidenziato come le tre giornate rappresentino anche un modo per ricordare una figura molto amata.

“Queste tre giornate nelle città coinvolte servono a rimarcare il valore della solidarietà e della cura nel nome di una donna straordinaria. Claudia ha dedicato la sua vita, soprattutto nell’ultimo periodo, a dimostrarci che la vita vale sempre la pena di essere vissuta, fino in fondo e con il sorriso. La sua forza e il suo messaggio sono un testimone che tutti noi dobbiamo raccogliere e portare avanti.” Su

Su iniziativa di Guido Campana in concomitanza con la prima camminata metabolica la foto (guarda sopra) di Claudia Cordone sarà messa nello stesso momento anche in Africa il 12 aprile prossimo. Le camminate metaboliche diventano così non solo un evento sportivo, ma un vero percorso di comunità, nel segno del ricordo, della prevenzione e della solidarietà.