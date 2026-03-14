VIDEO-FOTO/ APRE «EGO'» IN CORSO SAN GIORGIO: “SERVE CORAGGIO PER INVESTIRE NEL CENTRO STORICO, MA BISOGNA CREDERE IN TERAMO”

In un centro storico ancora segnato dai cantieri e dalle difficoltà del commercio, c’è chi decide comunque di scommettere sulla città. Nasce così “Egò” di Cinzia Fino, nuovo negozio di abbigliamento che apre le porte in Corso San Giorgio, negli spazi che un tempo ospitavano Tombosi. Un’apertura che rappresenta un segnale di fiducia in un momento non semplice per il commercio cittadino. “Ci vuole coraggio ad aprire un negozio nelle condizioni in cui si trova oggi il corso, con la presenza ancora massiccia di cantieri – spiega il titolare Fino – È vero, i cantieri sono ancora tanti, ma la speranza è che finiscano presto. Bisogna crederci e credere nella città.” Il nome del negozio non è casuale. “Ego”, dal latino “io”, racchiude una scelta personale e una ripartenza. “Ego ha un bel significato: significa io. Riparto da me. Dopo alcune vicende e altre esperienze lavorative ho deciso di ricominciare, di credere di nuovo e di farlo proprio qui. In questa città bisogna crederci, e i cittadini devono essere i primi a farlo.” Una decisione importante, affrontata anche grazie al sostegno delle persone più vicine. “Ho la mia più grande sostenitrice Franca Labrecciosa accanto a me, che mi ha aiutato in tutto e mi ha dato quella grinta che serve per affrontare una scelta del genere. Speriamo non sia una scelta scelerata, ma noi ci crediamo.” L’inaugurazione è prevista oggi pomeriggio, alle ore 18, con l’augurio che l’apertura possa rappresentare anche un piccolo segnale di ripresa per il cuore commerciale della città. All’interno del negozio non ci sono marchi specifici, ma una proposta costruita direttamente dal titolare. “Non abbiamo marchi particolari, è tutto scelto e costruito da me. Puntiamo su qualità e prezzo giusto. Vale la pena passare anche solo per un saluto.” A sottolineare l’importanza di ogni nuova attività che apre nel centro storico è anche Franca Labrecciosa presidente del Consorsio Shopping in Teramo Centro, che evidenzia quanto servano iniziative come questa per ridare vita alla città. “Ci vorrebbero mille persone pronte ad aprire qui e a credere nella città. Noi amiamo Teramo e proprio perché le vogliamo bene restiamo qui. Non molliamo e non molleremo mai.” Un messaggio chiaro: ogni nuova vetrina che si accende nel centro storico è un segnale di speranza. “Grazie per quello che stai facendo – conclude – perché ogni vetrina che si illumina è una nota positiva per la nostra città.”