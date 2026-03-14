INTELLIGENZA ARTIFICIALE E TRUFFE DIGITALI, SERATA DI FORMAZIONE A VILLA VOMANO CON OLTRE 70 PARTECIPANTI

Una serata dedicata all’approfondimento delle nuove sfide legate all’intelligenza artificiale e alla sicurezza digitale. L’incontro, che si è svolto il 13 marzo al ristorante La Corte dei Tini di Villa Vomano, ha riunito oltre 70 partecipanti ed è stato organizzato dal Rotary Club Teramo Est in collaborazione con Soroptimist, ANDE e FIDAPA. Ad aprire la serata e a presentare il relatore sono stati i presidenti Camillo Arcieri, Arianna Fasulo e Laura Quaresimale, insieme alla vicepresidente Donatella Colitta, alla presenza dell’assistente del Governatore del Distretto Rotary 2090 Rosaria Parnenzini. Protagonista dell’incontro è stato Giammaria De Paulis, esperto di comunicazione digitale, che ha affrontato il tema delle trasformazioni tecnologiche legate all’intelligenza artificiale e ai rischi sempre più diffusi delle truffe online. Nel corso del suo intervento De Paulis ha illustrato i meccanismi attraverso i quali le nuove tecnologie possono essere utilizzate per manipolare la realtà digitale, come nel caso dei deepfake, sottolineando allo stesso tempo l’importanza di sviluppare strumenti critici e competenze per difendersi dalle frodi e navigare in rete in modo consapevole. L’elevato numero di presenze ha confermato l’interesse verso temi che incidono sempre più sulla vita quotidiana. Nonostante la complessità degli argomenti trattati, la serata si è svolta in un clima di amicizia e convivialità, caratteristico della collaborazione tra i club service del territorio. Durante l’incontro è stato inoltre annunciato l’ingresso nel Rotary Club Teramo Est del nuovo socio dottor Giancarlo Attanasi. A tracciare un bilancio della serata è stato il presidente del Rotary Club Teramo Est, Camillo Arcieri. “L’iniziativa è pienamente riuscita – ha dichiarato – perché ha saputo coniugare aggiornamento culturale e sensibilizzazione sociale, rafforzando allo stesso tempo il legame tra le associazioni service del territorio teramano”.