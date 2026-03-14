FURTI A FONTE BAIANO, CRESCE L’ALLARME: IL PRESIDENTE DELLA MACROAREA FEDELE CHIEDE PIÙ SICUREZZA E SI RIVOLGE AL SINDACO

Ancora furti nella zona alta della città. Nella giornata di ieri sono stati segnalati altri episodi nell’area di Fonte Baiano, in particolare nella zona alta dove i ladri sono entrati in appartamenti posti al secondo piano delle palazzine. I residenti continuano a vivere con crescente preoccupazione la loro quotidianità dopo i nuovi furti. A intervenire sulla situazione è il presidente della Macroarea, Rodolfo Fedele, che ha rivolto un appello diretto al sindaco affinché vengano adottate misure concrete per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, ormai esasperati dalla continua sequenza di furti che si stanno verificando in città. Fedele chiede un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale, a partire dal potenziamento dell’illuminazione pubblica nelle zone più sensibili, dall’installazione di ulteriori telecamere di videosorveglianza e da un incremento dei controlli sul territorio. Secondo il presidente della Macroarea, è inoltre necessario aumentare i passaggi delle forze dell’ordine nelle aree più colpite, per restituire tranquillità ai residenti e contrastare un fenomeno che nelle ultime settimane sta generando forte allarme sociale. L’obiettivo, sottolinea Fedele, è quello di rafforzare la sicurezza e prevenire nuovi episodi, rispondendo alle richieste di una cittadinanza sempre più stanca e preoccupata per quanto sta accadendo. Di recente nella zona si è costutito un comitato spontaneo che non ha alcun fine poltiico e che si st battendo per la zona presa di mira da mesi dai furti.