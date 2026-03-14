TENSIONE IN CENTRO A TERAMO, INTERVENTO DELLA POLIZIA PER EVITARE CHE UN LITIGIO DEGENERASSE

Tre pattuglie della Polizia sono intervenute nel centro di Teramo per riportare la calma ed evitare che un litigio tra due persone potesse degenerare. A riferirlo sono le stesse forze dell’ordine. L’episodio si è verificato tra Corso San Giorgio, piazza Garibaldi e i Tigli. Secondo quanto ricostruito, un uomo di origine africana, che mostrava evidenti segni di alterazione, avrebbe dato in escandescenza dopo il rifiuto di alcune persone di offrirgli una sigaretta. La situazione ha rapidamente attirato l’attenzione dei passanti e generato momenti di forte agitazione. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia. Alla vista degli agenti, l’uomo avrebbe reagito con ulteriore agitazione, arrivando a tentare di brandire contro di loro una sorta di palo stradale in gomma. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a riportare la situazione sotto controllo. L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura per gli accertamenti e le verifiche del caso da parte delle autorità. Non è il primo episodio visto che ieri una cosa simile si è verificata nei pressi della piazzetta del sole. Qui una persona, una donna era in uno stato di alterazione. Episodi del genere si verificano in città con cadenza quasi quotidiana...chissà poi perchè ci verrebbe da chiederci. Anni fa tutto questo non si registrava.