SCHIUMA NEL TORDINO ALLA CONA, SOSPETTO SVERSAMENTO ILLEGALE NEL FIUME

Il fiume Tordino si è presentato pieno di schiuma nella zona della Cona, in prossimità del deposito degli autobus, facendo scattare l’allarme per un possibile episodio di inquinamento. Secondo le prime informazioni, qualcuno avrebbe sversato nel corso d’acqua sostanze non consentite, provocando l’anomala presenza di schiuma visibile lungo il tratto del fiume. L’episodio ha subito attirato l’attenzione e la preoccupazione di cittadini e operatori della zona. Sulla vicenda sono intervenuti anche i vertici del Ruzzo, che stanno provvedendo a segnalare quanto accaduto ai carabinieri forestali affinché vengano effettuati gli accertamenti necessari. L’obiettivo è individuare l’eventuale responsabile dello sversamento e verificare l’origine delle sostanze finite nel Tordino, per accertare se si tratti di un episodio di inquinamento ambientale e adottare i provvedimenti previsti dalla legge.