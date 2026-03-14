AUTOPSIA SU MARCO BALDASSARRI: E' MORTO PER LA ROTTURA DELL’AORTA. LUNEDÌ I FUNERALI A TORRICELLA SICURA (ORE 15)

È stata la rottura dell’aorta a provocare la morte di Marco Baldassarri, il 38enne rimasto vittima del grave incidente avvenuto due giorni fa lungo il Lotto Zero, in un tratto già segnato in passato da altri tragici schianti. Il dato emerge dalle prime risultanze dell’autopsia disposta dal sostituto procuratore Laura Colica ed eseguita dal medico legale Giuseppe Sciarra. Saranno ora ulteriori approfondimenti, tra cui gli esami tossicologici, a chiarire in modo più completo le cause dell’incidente e a verificare se il 38enne possa aver accusato un malore prima dello schianto. Nel frattempo la Procura ha iscritto nel registro degli indagati il 25enne che era alla guida dell’altra auto coinvolta nell’incidente. L’ipotesi di reato è quella di omicidio stradale: si tratta di un passaggio tecnico necessario per consentire agli inquirenti di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Il giovane è rimasto ferito nello scontro ed è ricoverato all’ospedale Mazzini. Dopo l’esame autoptico, la salma è stata restituita ai familiari. I funerali si terranno lunedì pomeriggio a Torricella Sicura nella chiesa Maria delle Vergini alle ore 15. La camera ardente sarà allestita da domani nella casa funeraria Petrucci di Villa Pavone a partire dalle ore 9. Figlio di un ex ispettore di polizia Baldassarri lavorava come pasticciere e in passato aveva gestito un bar a San Nicolò. La sua morte ha suscitato profondo cordoglio tra familiari, amici e conoscenti.