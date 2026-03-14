FOTO/ A PIEDI SULLA TERAMO-MARE, GIOVANE FERMATO DALLA POLIZIA LOCALE

"Mentre mi dirigevo sul luogo del sinistro del cinghiale notavo il ragazzo quasi in mezzo alla carreggiata. Lo facevo fermare e una volta bloccato ho aspettato l’arrivo delle altre forze dell’ordine per bloccarlo e farlo salire sull’ambulanza". E' quanto ha visto oggi pomeriggio il vice commissario Vincenzo Calvarese che ha subito allertato i soccorsi.

E così, ha deciso di percorrere a piedi la Teramo-Mare, un’arteria dove il transito dei pedoni è vietato. Un episodio che ha attirato l’attenzione degli automobilisti di passaggio, non nuovi a scene simili su quel tratto di strada. Erano circa le 16.45 quando il giovane, un ragazzo di colore, è stato notato mentre camminava, scalzo, lungo la carreggiata, tra lo stupore e l’incredulità dei conducenti delle auto in transito. La situazione è stata segnalata e sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha fermato il giovane per farlo allontanare dalla strada e procedere agli accertamenti del caso. Sul posto i sanitari del 118. La Teramo-Mare, infatti, è un’arteria a scorrimento veloce dove la presenza di pedoni è severamente vietata proprio per motivi di sicurezza. Episodi di questo tipo, purtroppo, non sono del tutto rari e rappresentano un serio rischio sia per chi cammina lungo la strada sia per gli automobilisti.