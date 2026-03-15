INCHIESTA SULLA CELLULA DI ESTREMA DESTRA, IL PRESUNTO LEADER, STEFANO LUPI, RESTA IN CARCERE

Nessuno sconto per Stefano Lupi. Il giudice per le indagini preliminari Lorenzo Prudenzano ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dalla difesa del ventenne arrestato nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta organizzazione neofascista attiva a Roseto. Durante l’interrogatorio di garanzia il giovane ha scelto di non rispondere alle domande, ma ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee. In particolare ha cercato di ridimensionare il contenuto delle chat finite sotto indagine, sostenendo che i messaggi con insulti e frasi d’odio verso gli stranieri non rifletterebbero necessariamente azioni reali. Ha inoltre dichiarato di aver risarcito i carabinieri per i danni provocati a un’auto di servizio. Il riferimento è all’assalto avvenuto nell’ottobre scorso all’esterno del palazzetto dello sport di Roseto, al termine della partita di basket tra Roseto e Pesaro, quando il mezzo dell’Arma fu colpito con sassi e mazze da un gruppo di circa venti persone. Secondo la Procura, guidata dal pm Enrico Medori, tra i partecipanti ci sarebbe stato anche Lupi, indicato dagli investigatori come figura di riferimento del gruppo e soprannominato nelle chat “il duce”. L’indagine dei carabinieri ha portato alla luce un gruppo chiamato “Gioventù fascista rosetana”, inserito negli ambienti del tifo del Roseto basket. Nella chat Whatsapp “Roseto youth”, con una quarantina di membri, sarebbero stati condivisi simboli nazisti, slogan fascisti e messaggi discriminatori contro gli stranieri, in particolare verso i migranti ospitati al residence Felicioni. Complessivamente sono 17 le persone indagate. A quattordici viene contestata l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre ad altri reati come danneggiamento, lesioni, resistenza e accensioni pericolose. Solo Lupi si trova in carcere, mentre tre giovani sono ai domiciliari e quattro hanno l’obbligo di dimora a Roseto. La difesa del ventenne potrebbe ora presentare ricorso al tribunale del Riesame.

nella foto: gli investigatori