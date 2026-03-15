FOTO/AUTO FINISCE CONTRO LA TRANSENNA IN VIA PO: TRAFFICO RALLENTATO

Mattinata movimentata per gli automobilisti che percorrevano via Po, a Teramo, dove all’alba si è verificato un incidente che ha causato disagi alla circolazione. Intorno alle 6.30, nei pressi di via Po, rotonda di via Fonte Regina, un’auto guidata da un giovane è finita sopra un palo che segnala il passaggio pedonale andato completamente distrutto, dovrà essere sostituito dal Comune. Una dinamica insolita che, fortunatamente, non ha provocato conseguenze per il conducente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario della Croce Rossa di Teramo e i vigili del fuoco, che hanno prestato assistenza al ragazzo e provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. Durante le operazioni di soccorso e di rimozione dell’auto si sono registrati rallentamenti e code nel tratto interessato.