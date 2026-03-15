SLAVINA A RAVA DELLA VESPA: SOCCORSI IN MARCIA A PIEDI PER IL MALTEMPO

Intervento dei soccorritori sul versante pescarese della maiella dopo la segnalazione di una slavina nella zona di rava della vespa. sul posto sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di pescara e gli operatori del soccorso alpino. Al momento non è ancora chiaro il numero di persone coinvolte nel distacco di neve. secondo le prime e sommarie informazioni, un alpinista sarebbe rimasto ferito. I soccorritori stanno raggiungendo l’area per verificare la situazione e prestare assistenza. le operazioni sono rese più complesse dalle condizioni meteo avverse, che non consentono l’intervento degli elicotteri. per questo motivo le squadre stanno proseguendo le operazioni di soccorso a piedi. Per la giornata di oggi, secondo il bollettino del centro funzionale d’abruzzo della protezione civile, nell’area era stata segnalata una criticità ordinaria, con allerta gialla per il rischio valanghe.