TERAMO-OSTIAMARE, IL SECONDO TEMPO SI DISPUTERA' IL 25 MARZO: LA GARA E' STATA SOSPESA PER L' INFORTUNIO DELL’ARBITRO

Il secondo tempo di Teramo-Ostiamare si giocherà con ogni probabilità mercoledì 25 marzo. È questa la data che dovrebbe essere scelta per completare la gara sospesa ieri allo stadio Bonolis dopo i primi 45 minuti, nel pieno del turno infrasettimanale che per i biancorossi cade tra i derby con L’Aquila e Notaresco. La partita è stata interrotta all’intervallo a causa di un infortunio muscolare al polpaccio rimediato dall’arbitro, Gennaro Decimo della sezione di Napoli. In queste categorie, dove non è previsto il quarto ufficiale, non è stato possibile proseguire la gara e la sospensione è stata inevitabile. L’annuncio è stato dato agli oltre 4mila spettatori presenti sugli spalti, che dovranno tornare allo stadio per assistere al secondo tempo. La società ha già fatto sapere che i biglietti acquistati resteranno validi anche per il completamento della partita. Domani il giudice sportivo, vista l’impossibilità di omologare un risultato con una sola frazione di gioco disputata, dovrebbe disporre la ripresa della gara dal secondo tempo, ripartendo dal vantaggio maturato sul campo per i biancoviola. La Lega Nazionale Dilettanti recepirà quindi l’indicazione e, d’intesa con le società, ufficializzerà la data del recupero: l’ipotesi più accreditata resta proprio quella del 25 marzo, anche se qualcuno non esclude uno slittamento addirittura a dopo Pasqua. Nel frattempo, la situazione in classifica rende ancora più delicato il prossimo impegno del Teramo: il successo dell’Ancona a Giulianova rende infatti decisiva la sfida di domenica al Gran Sasso d’Italia contro L’Aquila.