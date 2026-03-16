CARBURANTI, PREZZI SULL’ALTALENA NEL TERAMANO: QUASI METÀ DEI DISTRIBUTORI SOPRA LA MEDIA REGIONALE

Prezzi dei carburanti in continuo movimento nella provincia di Teramo, dove gli automobilisti sono costretti a una vera caccia al distributore più conveniente. Secondo i dati dell’Osservaprezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su 140 impianti presenti nel territorio ben 59 superano il prezzo medio regionale della benzina (1,822 euro al litro) e 62 quello del gasolio (2,050 euro). La media nazionale resta leggermente più alta, con la benzina vicina a 1,840 euro e il diesel a circa 2,070 euro al litro. Le variazioni restano frequenti e legate anche alle tensioni internazionali, come il conflitto in Medio Oriente, che incide sui mercati energetici. Non mancano però differenze significative tra i vari comuni. Tra i distributori più convenienti si segnalano alcuni impianti a Roseto, Giulianova, Atri e in centri più piccoli come Cortino, Mosciano Sant’Angelo e Centroguerra. Prezzi più alti, invece, soprattutto lungo il tratto autostradale di Tortoreto, a Silvi e in parte a Giulianova. Nel dettaglio, a Teramo la benzina varia tra 1,759 e 1,895 euro al litro, mentre il gasolio va da 1,989 a 2,094 euro. A Roseto si trovano i prezzi più bassi, con la benzina da 1,599 a 1,879 euro e il diesel da 1,549 a 2,099. A Giulianova la benzina oscilla tra 1,754 e 1,849 euro, mentre ad Atri tra 1,789 e 1,839 euro. Un quadro che costringe gli automobilisti a confrontare continuamente i prezzi per risparmiare sul pieno.