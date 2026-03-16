LITIGA IN FAMIGLIA E SE NE VA A PASSEGGIARE SUI BINARI

Momenti di apprensione nella tarda mattinata a Cologna Spiaggia, dove un uomo è stato fermato mentre camminava lungo i binari della ferrovia. Si tratta di un 37enne residente a Giulianova. La presenza dell’uomo sui binari ha fatto scattare immediatamente l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della Polfer e un’ambulanza del 118 di Giulianova. Secondo quanto emerso, si trovava in una situazione di forte difficoltà personale, legata a problemi familiari. Le forze dell’ordine e i sanitari sono riusciti a raggiungerlo e a metterlo in sicurezza, evitando che la situazione potesse degenerare. Dopo i primi accertamenti sul posto, è stato affidato alle cure del personale sanitario per le valutazioni del caso. L’intervento ha consentito di riportare rapidamente la situazione alla normalità e di garantire la sicurezza lungo la linea ferroviaria.