OGGI IL MAGISTRATO CATELLO MARESCA A GIULIANOVA PER IL "PREMIO BORSELLINO"

“Sarà un incontro di grande valenza educativa per i ragazzi, preziosissimo anche per gli insegnanti – commenta l’assessore Albani- Siamo orgogliosi di avere a Giulianova il dottor Maresca. La sua presenza conferma l’importanza e la grande incisività del Premio Borsellino, che per l’intero 2026 proporrà eventi di straordinario valore, altamente formativi.”

Catello Maresca è entrato in Magistratura nel 1999. Nel 2007 è stato assegnato come magistrato inquirente alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Prima di candidarsi a sindaco della città nel 2021, è stato Sostituto Procuratore presso la Procura Generale di Napoli.

Ha partecipato alle indagini che hanno portato all'arresto, nel 2011, del boss dei Casalesi Michele Zagaria e all'operazione Gomorrah, finalizzata alla repressione del traffico internazionale di merce contraffatta. Ha rappresentato l’accusa nel processo al cosiddetto "gruppo Setola", che ha portato all'incarcerazione, tra gli altri, del mafioso Giuseppe Setola. Nel corso delle sue attività investigative ha subito più volte minacce di morte da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. E’ sotto scorta dal 2008. A dicembre 2021 è tornato torna in magistratura, assegnato alla Corte d’ Appello di Campobasso.