FESTA DELL’ACQUA A TERAMO: TRE GIORNI TRA STORIA E CULTURA



Dal 20 al 22 marzo Teramo ospita la “Festa dell’Acqua”, un evento organizzato in occasione della Giornata mondiale dell’acqua. L’iniziativa si terrà nella sala espositiva di via Nicola Palma e coinvolgerà cittadini e visitatori in un percorso tra memoria e approfondimento. Cuore della manifestazione sarà la mostra dedicata ai contatori d’epoca, con un’esposizione che ripercorre l’evoluzione di questi strumenti dagli anni ’50 fino ai giorni nostri. L’allestimento sarà arricchito da materiali storici, fotografie, video e documenti originali, offrendo uno sguardo sul passato e sul cambiamento tecnologico. La mostra sarà aperta al pubblico venerdì, sabato e domenica, con orario mattutino dalle 10 alle 13 e pomeridiano dalle 15 alle 19. L’ingresso è gratuito.