IN FIAMME PALAZZO AI TIGLI, APPARTAMENTI EVACUATI

In fiamme una palazzina ai Tigli, angolo via Paolucci, quella che ospita anche la lavanderia. Sul posto Vigili del Fuoco e il vicecommissario della Polizia Locale, Vincenzo Calvarese. Palazzo evacuato. L'incendio è scoppiato intorno alle 6:40 in un appartamento al primo piano. A causa del fumo prodotto dall'incendio che ha invaso il vano scala si è reso necessario evacuare l'intero palazzo di sette piani. A causa del fumo respirato alcuni dei occupanti del condominio sono assistiti dal personale sanitario del 118 giunto sul posto. L'intervento è tutt'ora in corso.