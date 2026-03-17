CASA IN FIAMME, MUORE CANE INTOSSICATO, SALVI I PROPRIETARI

Stanotte, poco prima della 5:40, una squadra del Distaccamento di Nereto è intervenuta in via Ferrari a Tortoreto Alto, a seguito dell'incendio di un fabbricato isolato, di due piani fuori terra, occupato da una coppia. Su luogo dell'intervento sono sate inviate anche un'autobotte e un'autoscala del Comando di Teramo. Giunto sul posto, il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a spegnere le fiamme che si sono sviluppate nel locale cucina al primo piano, per poi propagarsi, attraverso il vano scala, al sottotetto. Gli occupanti dell'abitazione incendiata, un uomo di 51 anni e una donna di 49enne, sono usciti incolumi dall'incendio che ha provocato il danneggiamento delle travi in legno del tetto che è parzialmente crollato. Durante l'intervento i vigili del fuoco hanno messo in salvo un cane e due gatti rimasti bloccati all'interno del l'abitazione. In una camera da letto è stato rinvenuto un cane di razza pastore tedesco che, nonostante i tentativi compiuti dai vigili del fuoco per rianimarlo, è deceduto a causa dei fumi respirati. In conseguenza dei danni subiti, l’abitazione è stata resa inutilizzabile. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Alba Adriatica per gli adempimenti di competenza.