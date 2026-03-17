"SONO STATI ANNI BELLISSIMI E DIFFICOLTOSI", IL BAR SALUTA E CHIUDE

Grazie per questi anni belli e difficoltosi. Il bar saluta e chiude. Il cartello affisso sulla porta del locale non lascia spazio al dubbio: il 4 aprile l'insegna si spegne per sempre. Cambio improvviso al capolinea del trasporto pubblico di Garrufo, frazione di Sant’Omero, dove il bar situato all’interno dell’area di servizio cessa l’attività. A comunicarlo è stato direttamente il gestore, che ha affisso un cartello ben visibile per informare l’utenza della chiusura. Una notizia inattesa che lascia senza un punto di riferimento quotidiano numerosi pendolari e viaggiatori. Il locale, infatti, rappresentava non solo un luogo di ristoro ma anche un servizio utile per chi usufruisce dei mezzi pubblici. Con la serrata del bar, oltre a rinunciare al classico caffè prima della partenza, gli utenti dovranno ora organizzarsi diversamente anche per l’acquisto dei biglietti dell’autobus, rivolgendosi ad altre rivendite presenti sul territorio.