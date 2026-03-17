OSPITATE NELLA PALESTRA DEL MILLI LE FAMIGLIE EVACUATE DAL PALAZZO DEI TIGLI

Sono state sistemate nella palestra del Liceo Mili le famiglie evacuate dal palazzo dei Tigli, interessato da un incendio che ha costretto all'evacuazione tutto il palazzo di sette piani. Dopo l’intervento dei soccorsi, scattato nelle ore dell’emergenza, quando le fiamme hanno costretto all’evacuazione dello stabile per ragioni di sicurezza, è stato necessario trovare un riparo temporaneo per tutti gli occupanti dell'edificio. In via precauzionale, è stata vietata la permanenza negli appartamenti fino al completamento delle verifiche strutturali e degli accertamenti sulle cause del rogo. Le persone costrette a lasciare le proprie case sono state quindi trasferite nella palestra del Mili, allestita come punto di accoglienza temporaneo. Sul posto anche il Sindaco Gianguido D'Alberto, che sta seguendo di persona la situazione.