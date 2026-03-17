IL SINDACO D’ALBERTO: “ADDIO LUIGIA COL TUO SORRISO SARAI SEMPRE AL MIO FIANCO”



Oggi ci ha lasciato Maria Luigia Massimi. Ha salutato il marito Antonio, i figli Davide e Jessica, il papà Angelo e una comunità, quella del Comune di Teramo, a cui è appartenuta per tanti anni, ricoprendo diversi ruoli, lavorando con tanti colleghi, incontrando tante persone.

Chiunque abbia avuto l’onore di conoscerla, di viverla, in ogni ambito della sua vita familiare e professionale, non ha potuto non apprezzarne la nobiltà d’animo e la grande disponibilità sul lavoro.

La sua educazione, la sua gentilezza, la sua pacatezza, la sua cordialità, quella semplicità che restituiva il senso delle cose e l’onestà dei gesti, anche nei momenti più delicati e difficili, rappresentavano e costituivano il senso del rispetto dell’altro e del riconoscimento della sua appartenenza a un ente al quale si sentiva visceralmente legata.

Maria Luigia sentiva dentro di sé l’onore di essere legata al Comune di Teramo e, allo stesso modo, tutte le Amministrazioni che si sono succedute e che hanno avuto la fortuna di poter lavorare con lei hanno avvertito l’onore di averla avuta come dipendente.

Nella sua carriera professionale ha svolto un ruolo fondamentale in tanti e delicati momenti, lavorando a fianco dei commissari Di Mattia e Pizzi, che ne seppero apprezzare le qualità umane e professionali, e negli ultimi anni è stata per tutti la segretaria del Sindaco. In questo ruolo l’ho infatti avuta al mio fianco dal primo giorno del mio primo mandato e la sua assenza lascia e lascerà sempre un grandissimo vuoto.

Anche durante la malattia, che l’ha strappata all’affetto dei familiari, degli amici, dei colleghi, Maria Luigia non ha mai perso la positività con la quale ha sempre affrontato la vita e ha sempre avuto un pensiero per gli altri, anche nei momenti più duri.

Di Maria Luigia ricorderemo sempre il sorriso, la bontà, la professionalità. Ai suoi cari vanno il mio pensiero e il mio abbraccio e quello di tutta la grande famiglia del Comune di Teramo.

A lei, a te Maria Luigia, sento di dire grazie per ogni giorno in cui sei stata, sempre e comunque, al mio fianco”.