PALPEGGIA DONNE NEI NEGOZI, CONDANNATO A 4 ANNI



È stato condannato a quattro anni e due mesi di reclusione un uomo di 35 anni accusato di aver molestato due donne, una di 41 anni e l’altra di 20. L’imputato, che vive a Chieti, già arrestato in flagranza per uno degli episodi, resta ai domiciliari con braccialetto elettronico. Oltre alla pena, dovrà risarcire i danni alle vittime in sede civile. Secondo quanto ricostruito, nel primo caso l’uomo avrebbe afferrato una donna al torace, bloccandola e costringendola a subire palpeggiamenti. In un secondo episodio, avrebbe invece avvicinato alle spalle un’altra vittima, impedendole di allontanarsi e molestandola, arrivando anche a baciarla. I fatti si sono verificati nel giugno 2025, a pochi giorni di distanza, in un negozio di abbigliamento e in un bar del chietino. La ragazza più giovane, in seguito al trauma, è stata ricoverata in ospedale.