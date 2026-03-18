PERDE ALLE SLOT E IMPAZZISCE, PER BLOCCARLO PEPERONCINO E TASER



Perde soldi, pazienza e… libertà. Dopo aver perso 1500 euro ai videopoker, in evidente stato di alterazione, prima ha disturbato i clienti di un bar del centro di Lanciano, poi ha reagito violentemente all’arrivo delle forze dell’ordine. Protagonista un 40enne, talmente esagitato che per contenerlo, gli agenti sono stati costretti a utilizzare sia lo spray al peperoncino sia il taser. All’arrivo della volante, infatti, l’uomo – sotto l’effetto di alcol e sostanze – si è scagliato contro gli agenti, insultandoli e minacciandoli. Immobilizzato, è stato poi condotto in commissariato.