DAVIDE LAINO IN FINALE NAZIONALE AI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO

Grande soddisfazione per la scuola primaria San Giorgio e per tutto l’istituto comprensivo Savini san Giuseppe San Giorgio: l’alunno Davide Laino , 9 anni, si è qualificato per la finalissima nazionale dei giochi matematici del mediterraneo.Davide frequenta la classe 4^ della scuola primaria San Giorgio e ha conquistato il primo posto nella categoria P4 durante le finali di area. Alla competizione hanno partecipato tantissime scuole dell’Abruzzo e per ogni categoria c’erano solo due posti per accedere alla finale. Davide è riuscito a conquistare il gradino più alto staccando il pass per accedere alla finalissima che si svolgerà a Palermo presso la facoltà di ingegneria. Ieri il riconoscimento con una semplice ma intensa cerimonia di premiazione da parte della Dirigente scolastica dott.ssa Adriana Sigismondi e del referente dei giochi matematici prof. Christian Del Pinto docente della scuola secondaria Savini.