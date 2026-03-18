PSYCOSÌ / DIMMI COME BACI E TI DIRÒ CHI SEI



Dimmi come baci e ti dirò chi sei. Il bacio non è mai "solo" un bacio. È un microscopio puntato sulla nostra anima e sulle nostre dinamiche relazionali. Psicologicamente è il momento in cui abbassiamo le difese e permettiamo all' altro di entrare nel nostro spazio più intimo. In pochi secondi il nostro cervello elabora una quantità enorme di informazioni: attaccamento, empatia, dominanza e sottomissione. Secondo la "filematologia" - la scienza del bacio - durante questo atto scambiamo dopamina, ossitocina e serotonina..un vero e proprio check-up biochimico della compatibilità di coppia. Psycosí, il sito della giornaista Bianca Sortino, ne ha fatto un profilo psicologico, analizzato perfettamente dal doc Domenico de Berardis...un viaggio tra verità che spesso non abbiamo il coraggio di dire a voce...

