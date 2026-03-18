RIPRESO DALLE TELECAMERE IL WRITER "056", OGGI LA DENUNCIA







Ennesimo atto vandalico nella notte a Teramo. Ignoti hanno imbrattato diverse aree della città, tra cui la zona dell’ex centro diurno della Asl, alcune traverse di piazza Dante e il parcheggio di San Gabriele della Costruttori Teramani. L’episodio più recente si è verificato intorno alle 23:30, quando due persone, con un borsone, sono state notate mentre realizzavano scritte su varie superfici. La scena è stata ripresa. Sulla vicenda sono in corso accertamenti. Dopo la presentazione della querela da parte dei gestori del parcheggio. saranno i Carabinieri di Teramo a condurre le indagini per risalire ai responsabili.