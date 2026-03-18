PARTE A SANT’EGIDIO LA RASSEGNA LETTERARIA “ABRUZZO D ‘AUTORE “

L’amministrazione comunale di Sant’Egidio alla Vibrata, forte del titolo di Città che Legge ottenuto dal Ministero della Cultura grazie alla sottoscrizione di un patto intercomunale per la lettura , insieme con l’associazione Giulia Banca del Tempo e la libreria Rinascita di Ascoli Piceno, organizzano un importante rassegna letteraria che vedrà ospiti nella cittadina vibratiana tre importanti autori abruzzesi come Alcide Pierantozzi Fabio Bacà e Kristine Maria Rapino . Il primo ospite sarà Alcide Pierantozzi di Colonnella che il 19 marzo prossimo alle 18:30 presso la sala consiliare del comune di Sant’Egidio alla Vibrata aprirà la rassegna presentando il suo ultimo libro Lo Sbilico, il diario di bordo di una malattia, un affondo nella vischiosità della psiche, a base di parole capaci di trasformare in carne, la sostanza del malessere mentale. Il secondo appuntamento giovedì 9 aprile sempre in Sala Consiliare alle 18:30 sarà la volta di Fabio Bacà, scrittore di origine albense, con il suo L’era dell’acquario un romanzo che parla del nostro presente con intelligenza e profondità, ma senza prediche. È sicuramente la storia di una donna e del suo passato, ma è anche la storia di tutti noi, che cerchiamo un equilibrio tra ciò che mostriamo e ciò che nascondiamo. A concludere la rassegna sarà Kristine Maria Rapino, nata a Chieti che presenterà Scialacca , un romanzo incentrato sui tema della famiglia del ritorno e delle ferite del passato, dove la Scialacca che da il titolo al romanzo è luogo fisico e metaforico insieme: la fabbrica di fuochi d’artificio della famiglia, ma anche un angolo dimenticato, dove nell’acqua ferma restano impigliati i legami lasciati in sospeso.

Con questo progetto, spiega il sindaco Nunzio Amatucci, vogliamo proseguire verso il percorso intrapreso da quest’amministrazione, grazie al lavoro del gruppo Cultura che sta portando avanti progetti di grande spessore ed interesse come il Cineforum , le rassegne di fumetti del Comix , il Festival letterario del Giardino Segreto , di porre delle basi sempre più solide per ampliare i momenti di aggregazione nella comunità grazie a queste iniziative culturali, che rendono la cittadinanza più consapevole e libera, ampliando al contempo il bagaglio culturale di tutti noi.