TERAMO, PAGAMENTO SBLOCCATO IN RITARDO: IL COMUNE LIQUIDA OLTRE 92MILA EURO PER I TRASLOCHI, E' STATO DETERMINANTE IL SINDACO

Alla fine i soldi sono arrivati, ma solo dopo settimane di attesa e con un evidente ritardo da parte del Comune. Con una determinazione dirigenziale del 17 marzo 2026, infatti, l’ente ha disposto la liquidazione del servizio di trasloco affidato alla ditta incaricata, per un importo complessivo di oltre 92mila euro. Il pagamento riguarda interventi effettuati in diverse strutture comunali, tra cui scuole e uffici pubblici, per un valore di 75.500 euro più IVA al 22%, arrivando così a un totale di 92.110 euro. Il servizio era stato regolarmente eseguito e certificato, ma la liquidazione è arrivata solo dopo sollecitazioni e passaggi amministrativi che ne hanno rallentato l’iter. Determinante, in questo senso, anche l’intervento del sindaco, che in una comunicazione formale ha invitato gli uffici a procedere “senza indugio” per evitare ulteriori danni all’ente, vista l’assenza di contestazioni sul servizio svolto e il rischio legato a un possibile decreto ingiuntivo. Alla fine, dunque, il pagamento è stato sbloccato e autorizzato con parere favorevole sia tecnico che contabile, ma resta il nodo dei tempi: un ritardo che riaccende il tema dell’efficienza amministrativa e della gestione dei pagamenti da parte del Comune.