FOTO7 TORNA LA NEVE IN ABRUZZO: DISAGI SULLE STRADE, DUE TIR BLOCCATI SULLA STATALE 17

È tornata la neve su gran parte della regione e anche in provincia di Teramo, dove i Prati di Tivo e le montagne circostanti si sono nuovamente imbiancati in modo significativo, così come Cortino e dintorni. Con le precipitazioni è tornato anche il freddo, che nelle ultime ore si è fatto sentire in maniera decisa. L’ondata di maltempo ha provocato disagi alla circolazione, soprattutto lungo le principali arterie stradali. Sulla strada statale 17, in particolare, due mezzi pesanti sono rimasti in panne a causa del manto nevoso, causando rallentamenti e lunghe code. Sul posto sono intervenuti gli operai dell’Anas e i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, impegnati nella gestione del traffico e nelle operazioni per ripristinare condizioni di sicurezza. L’Anas è al lavoro con mezzi spargisale lungo le strade principali, con particolare attenzione all’area dell’Alto Sangro, dove le precipitazioni risultano più intense. “Abbiamo dato disposizioni di spargere il sale già da ieri sera. Non sono arrivate segnalazioni di criticità significative”, ha dichiarato il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso. Rallentamenti si registrano anche lungo l’autostrada A25, nel tratto tra Pratola Peligna e Sulmona, dove si sono formate code, ma la situazione resta sotto controllo e senza particolari emergenze.