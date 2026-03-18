GIULIANOVA, VIOLENZA AL PRONTO SOCCORSO: PAZIENTE IN ESCANDESCENZE DEVASTA I LOCALI, NESSUN FERITO TRA GLI OPERATORI

Momenti di forte tensione nella mattinata di oggi al Pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova, dove si è verificato un episodio di violenza che ha provocato ingenti danni alla struttura, senza tuttavia coinvolgere il personale sanitario. Protagonista dell’accaduto uno straniero con problemi psichiatrici, giunto in ospedale a metà mattinata a bordo di un’ambulanza e sotto scorta dei carabinieri. Una volta arrivato all’interno del Pronto soccorso, l’uomo ha dato improvvisamente in escandescenze. Nonostante la presenza di cinque militari dell’Arma, il paziente non è stato immediatamente contenuto e ha iniziato a danneggiare gli ambienti, distruggendo gli arredi della stanza destinata alle consulenze psichiatriche. Durante i momenti di agitazione, ha anche sfondato una parete del corridoio. Solo dopo diversi minuti è stato possibile bloccarlo definitivamente, grazie all’intervento congiunto dei carabinieri e della guardia giurata in servizio presso il presidio, dove è attivo un sistema di vigilanza h24. Fortunatamente, nessun operatore sanitario è rimasto coinvolto o ferito durante l’episodio. Resta però il bilancio pesante dei danni materiali e l’ennesimo segnale di una situazione sempre più delicata all’interno dei Pronto soccorso.