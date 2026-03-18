ROSETO DEGLI ABRUZZI PROTAGONISTA DI UN NUOVO CORTOMETRAGGIO: AL VIA I CASTING PER GIOVANI TALENTI

L’Amministrazione comunale, attraverso l’Assessorato alla Cultura, annuncia il proprio sostegno a un nuovo progetto cinematografico che porterà l’Abruzzo al centro della scena. Si tratta di un cortometraggio firmato da una giovane regista emergente del panorama italiano, le cui riprese saranno realizzate proprio sul territorio regionale.

Il Comune ha deciso di sostenere l’iniziativa con l’obiettivo di valorizzare il territorio e promuoverne l’immagine anche attraverso il linguaggio del cinema. Non a caso, le prime fasi operative del progetto partiranno proprio da Roseto degli Abruzzi, individuata come sede principale per le attività di casting.

In questa fase, la produzione è alla ricerca del protagonista: un bambino tra i 7 e i 9 anni, con un’età scenica di circa 7 anni. Il profilo richiesto è quello di un bambino di corporatura esile, con capelli castani mossi e occhi marroni. Non è necessaria una precedente esperienza nella recitazione, ma è fondamentale che il candidato sia spontaneo, espressivo e capace di trasmettere una naturale malinconia nello sguardo.

Il lavoro sarà regolarmente retribuito e la produzione darà priorità ai candidati residenti in Abruzzo, offrendo così un’importante opportunità ai giovani talenti del territorio.

LE DATE DEL CASTING

Sono previste tre giornate di selezione in presenza. I primi due appuntamenti si terranno a Roseto degli Abruzzi, presso il Coworking di via Silvio Pellico 22: sabato 21 marzo dalle ore 9:00 alle 17:00 e domenica 22 marzo dalle ore 9:00 alle 13:00. Una terza giornata è in programma a Pescara, sabato 28 marzo dalle ore 9:00 alle 17:00, presso la sede IFA – Scuola di Cinema in via Beato Angelico.

Le famiglie interessate possono candidare i propri figli inviando una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , indicando nome, cognome, età del bambino e città di origine e residenza. Alla candidatura dovranno essere allegate 3 o 4 fotografie recenti; facoltativi, ma graditi, eventuali curriculum o esperienze formative nel settore.

Un’occasione concreta per avvicinarsi al mondo del cinema e per contribuire a raccontare l’Abruzzo attraverso nuove storie e nuovi volti.