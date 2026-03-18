RURABILANDIA MODELLO DI INCLUSIONE: “SINERGIA PUBBLICO-PRIVATO CHE PRODUCE RISULTATI STRAORDINARI”

“I numeri di Rurabilandia dimostrano come la sinergia pubblico privato nel campo del sociale sia in grado di dare risultati straordinari”. L’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, ha tracciato un bilancio dell’attività degli ultimi mesi della fattoria didattica sociale, che è soprattutto un esempio virtuoso della collaborazione e della sinergia tra l’azione del privato e l’intervento del pubblico mediante l’Asp Teramo 2, i Comuni e la Regione. “L’esperienza di Rurabilandia – ha sottolineato Santangelo – è considerata un’eccellenza in Italia e all’estero, con importanti riconoscimenti arrivati anche dal ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, che non ha esitato a condividerla con i rappresentanti dell’Onu a New York come esempio di inclusione. Ma è sul futuro che si gioca la partita più importante, a cominciare dall’ultima sfida che Rurabilandia ha lanciato con la realizzazione di una struttura per il Dopo di Noi. L’idea è di dotare un’area, finanziata in parte dai fondi del 5×1000, di una serie di servizi legati alla ricettività, con la ristrutturazione di un casale per 25 posti per assistenza diurna e notturna e di un’area campeggio a disposizione degli ospiti”. Nata come fattoria didattica sociale, Rurabilandia è ormai diventata un modello di inclusione sociale in grado di generare valore e lavoro, ma soprattutto è diventata un approdo sicuro per le famiglie e le associazioni, grazie alla realizzazione di percorsi didattici e educativi dove i ragazzi con disabilità interagiscono tra loro e con gli operatori. “La crescita di questa realtà grazie anche all’attività del commissario della Asp Teramo 2, Giulia Palestini – ha aggiunto Santangelo – è testimoniata anche dal fatto che l’Ufficio scolastico regionale l’ha autorizzata ad erogare percorsi formativi per quei ragazzi che vengono sospesi dall’attività didattica, mentre a maggio sarà operativo il Food Track che permetterà ai ragazzi di Rurabilandia di essere presenti nelle piazze delle città abruzzesi per presentare e vendere tutti i prodotti alimentari realizzati e trasformati da loro”.