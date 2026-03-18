ESCALATION DI VIOLENZA TRA MARTINSICURO E GIULIANOVA: ARRESTATO DOPO AGGRESSIONE AI CARABINIERI

Pomeriggio movimentato tra Martinsicuro e Giulianova, dove un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

L’intervento è scattato intorno alle 15, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Giulianova, insieme ai colleghi della stazione di Martinsicuro, hanno fermato un cittadino comunitario in evidente stato di alterazione psicofisica.

Poco prima, a Martinsicuro, l’uomo aveva danneggiato una scuola dell’infanzia situata in via Aldo Moro, frequentata dalla figlia, infrangendo il vetro della struttura. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova.

Una volta arrivato nella struttura sanitaria, la situazione è degenerata: l’uomo ha dato in escandescenza, danneggiando arredi e suppellettili di una stanza e aggredendo i carabinieri intervenuti. I militari hanno inizialmente utilizzato lo spray al peperoncino in dotazione, senza però riuscire a contenerlo.

È stato quindi necessario ricorrere al taser, che ha consentito di immobilizzarlo e metterlo in sicurezza. Durante l’intervento, uno dei carabinieri ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria: nella giornata di domani comparirà davanti al giudice del Tribunale di Teramo per l’udienza di convalida.