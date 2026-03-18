AUTO FINISCE SULLA PISTA CICLABILE DURANTE IL TEMPORALE: ENNESIMO INCIDENTE SULLO STRADONE

Un nuovo incidente si è verificato sullo “stradone”, all’altezza del punto vendita Lidl, proprio durante l’acquazzone che ha colpito la zona nelle ultime ore. Un’auto è finita sul cordolo della pista ciclabile, invadendo parte del percorso riservato alle biciclette. A segnalare l’episodio è stato un lettore, che ha scattato una foto al volo mentre transitava in zona. Uno scatto rapido ma eloquente, che testimonia l’ennesimo caso in un tratto già noto per situazioni analoghe. La pioggia intensa potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo, ma l’accaduto riporta ancora una volta l’attenzione su una criticità ben conosciuta. Il cordolo della ciclabile continua infatti a rappresentare un elemento problematico per la sicurezza stradale: sono numerosi i veicoli che, per distrazione o scarsa visibilità, finiscono per salirvi sopra. L’episodio si aggiunge a una lunga serie di incidenti simili e riapre il dibattito sulla necessità di interventi per rendere più sicura la viabilità in quel tratto particolarmente trafficato.