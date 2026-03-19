MUORE DOPO L'OPERAZIONE AL CUORE, DICIOTTO INDAGATI

Un passaggio cruciale per fare luce su quanto accaduto: con l’autopsia entra nella fase tecnica l’inchiesta della Procura di Ancona sulla morte di Antonietta Russo, 71enne di Pescara deceduta all’ospedale regionale di Torrette dopo un intervento cardiochirurgico programmato. L’esame medico-legale, è stato disposto nell’ambito del fascicolo per omicidio colposo in cui risultano indagati 18 tra medici e operatori sanitari che hanno avuto in cura la paziente. Gli investigatori hanno acquisito tutti gli atti relativi al ricovero, dal prericovero fino alla terapia intensiva, per ricostruire nel dettaglio l’intero percorso clinico. Nei giorni scorsi i legali della famiglia avevano sollecitato lo svolgimento dell’autopsia, ritenuta indispensabile per chiarire le cause del decesso. Secondo quanto riportato nell’esposto, la donna era stata ricoverata il 10 febbraio per la sostituzione di una valvola cardiaca. Gli esami preliminari non avrebbero evidenziato criticità e l’intervento era stato inizialmente considerato riuscito. In seguito, però, si sarebbe resa necessaria una seconda operazione per una possibile emorragia post-operatoria, punto su cui si concentrano ora le verifiche. Il quadro clinico si è poi aggravato con una infezione polmonare, seguita da sepsi e insufficienza respiratoria. Trasferita in terapia intensiva e sottoposta a ventilazione, la paziente è morta pochi giorni dopo.