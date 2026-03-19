FOTO/ TERAMO, ALLA CONA VIA I PRIMI TRALICCI: PASSO CONCRETO VERSO IL NUOVO PARCO URBANO

Una mattinata attesa da anni e finalmente diventata realtà per i residenti della Cona. Sono stati rimossi i primi tralicci storicamente presenti nell’area, segnando l’avvio concreto di un intervento destinato a cambiare il volto del quartiere. Le imponenti strutture, per lungo tempo elemento fisso del paesaggio urbano, sono state abbattute e messe a terra nel corso della giornata. Per il trasporto sarà necessario l’intervento di un mezzo speciale, in grado di rimuovere definitivamente i tralicci dall’area. Un momento simbolico ma anche operativo, che rappresenta il primo passo verso la riqualificazione della zona. L’obiettivo, infatti, è la realizzazione di un parco urbano attrezzato, così come annunciato e promesso dall’amministrazione comunale. Soddisfazione tra i residenti, che vedono finalmente concretizzarsi un intervento atteso da tempo. La rimozione dei tralicci apre la strada a una nuova fase, con la prospettiva di restituire alla comunità uno spazio verde fruibile, moderno e sicuro. Se i tempi saranno rispettati, la Cona potrà presto trasformarsi da area segnata da infrastrutture invasive a luogo di aggregazione e qualità urbana, rispondendo alle esigenze di vivibilità del quartiere.